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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный

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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 1
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 2
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 3
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 4
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 5
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 6
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 7
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 1
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 2
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 3
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 4
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 5
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 6
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 7
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109338
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
красный, черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
622

Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный

Геймерские наушники A4TECH созданы, чтобы погрузить в игровой мир с головой. Охватывающая мониторная конструкция плотно прилегает к ушам, обеспечивая комфорт даже в самых долгих баталиях. Благодаря удобному микрофону команда всегда услышит каждую вашу команду — никакие детали не ускользнут. Длинный кабель 2,2 метра позволит свободно двигаться, не ограничивая вас в пространстве. Классический разъём jack 3.5 mm легко соединит наушники с любым устройством. Стильное сочетание красного и чёрного цветов добавит индивидуальности вашему игровому сетапу. Сопротивление 16? делает модель универсальной для большинства компьютеров и ноутбуков. A4TECH — выбор для тех, кто ценит надёжность, стиль и живую коммуникацию в игре.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
красный, черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Геймерские наушники A4TECH созданы, чтобы погрузить в игровой мир с головой. Охватывающая мониторная конструкция плотно прилегает к ушам, обеспечивая комфорт даже в самых долгих баталиях. Благодаря удобному микрофону команда всегда услышит каждую вашу команду — никакие детали не ускользнут. Длинный кабель 2,2 метра позволит свободно двигаться, не ограничивая вас в пространстве. Классический разъём jack 3.5 mm легко соединит наушники с любым устройством. Стильное сочетание красного и чёрного цветов добавит индивидуальности вашему игровому сетапу. Сопротивление 16? делает модель универсальной для большинства компьютеров и ноутбуков. A4TECH — выбор для тех, кто ценит надёжность, стиль и живую коммуникацию в игре.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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