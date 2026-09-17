Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный
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Характеристики
Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный
Геймерские наушники A4TECH созданы, чтобы погрузить в игровой мир с головой. Охватывающая мониторная конструкция плотно прилегает к ушам, обеспечивая комфорт даже в самых долгих баталиях. Благодаря удобному микрофону команда всегда услышит каждую вашу команду — никакие детали не ускользнут. Длинный кабель 2,2 метра позволит свободно двигаться, не ограничивая вас в пространстве. Классический разъём jack 3.5 mm легко соединит наушники с любым устройством. Стильное сочетание красного и чёрного цветов добавит индивидуальности вашему игровому сетапу. Сопротивление 16? делает модель универсальной для большинства компьютеров и ноутбуков. A4TECH — выбор для тех, кто ценит надёжность, стиль и живую коммуникацию в игре.
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