Наушники Sven AP-U1100MV
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sven AP-U1100MV
Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV черного цвета оптимальна для киберспортсменов для проведения многочасовых баталий. Модель сочетает качественный и стабильный звук и удобство. Мягкие амбушюры и оголовье имеют удобную посадку и создают комфортные условия эксплуатации во время продолжительных игр. Благодаря поворотным чашам наушники удобно фиксировать на шее в период отдыха. Объемный и чистый звук обеспечивают излучатели диаметром 50 мм. Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV подключается к компьютерам посредством USB-разъема. Кабель длиной 2.2 м обеспечивает свободу передвижения. Чувствительность микрофона составляет -42 дБ, благодаря чему динамик передает голос без посторонних шумов. В случае необходимости микрофон на подвижной ножке снимается. Разноцветная подсветка поможет создать соответствующее настроение.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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