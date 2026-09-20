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Наушники Sven AP-U1100MV купить с доставкой в Москве
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Наушники Sven AP-U1100MV

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Наушники Sven AP-U1100MV - фото 7
Наушники Sven AP-U1100MV - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
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  • Наушники Sven AP-U1100MV - фото 3
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  • Наушники Sven AP-U1100MV - фото 5
  • Наушники Sven AP-U1100MV - фото 6
  • Наушники Sven AP-U1100MV - фото 7
  • Наушники Sven AP-U1100MV - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539351
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Размеры в упаковке, см
28х21х10
Вес, г.
360

Описание товара Наушники Sven AP-U1100MV

Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV черного цвета оптимальна для киберспортсменов для проведения многочасовых баталий. Модель сочетает качественный и стабильный звук и удобство. Мягкие амбушюры и оголовье имеют удобную посадку и создают комфортные условия эксплуатации во время продолжительных игр. Благодаря поворотным чашам наушники удобно фиксировать на шее в период отдыха. Объемный и чистый звук обеспечивают излучатели диаметром 50 мм. Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV подключается к компьютерам посредством USB-разъема. Кабель длиной 2.2 м обеспечивает свободу передвижения. Чувствительность микрофона составляет -42 дБ, благодаря чему динамик передает голос без посторонних шумов. В случае необходимости микрофон на подвижной ножке снимается. Разноцветная подсветка поможет создать соответствующее настроение.

Отзывы о товаре Наушники Sven AP-U1100MV




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Описание
Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV черного цвета оптимальна для киберспортсменов для проведения многочасовых баталий. Модель сочетает качественный и стабильный звук и удобство. Мягкие амбушюры и оголовье имеют удобную посадку и создают комфортные условия эксплуатации во время продолжительных игр. Благодаря поворотным чашам наушники удобно фиксировать на шее в период отдыха. Объемный и чистый звук обеспечивают излучатели диаметром 50 мм. Проводная гарнитура SVEN AP-U1100MV подключается к компьютерам посредством USB-разъема. Кабель длиной 2.2 м обеспечивает свободу передвижения. Чувствительность микрофона составляет -42 дБ, благодаря чему динамик передает голос без посторонних шумов. В случае необходимости микрофон на подвижной ножке снимается. Разноцветная подсветка поможет создать соответствующее настроение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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