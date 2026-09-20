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Наушники A4Tech Bloody G575 серый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G575 серый

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Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541382
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
730

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 серый

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Grey станет отличным выбором для ценителей качественного звука. В основе модели – динамики диаметром 50 мм, которые отличаются поддержкой широкого диапазона частот. Благодаря этому, а также поддержке формата 7.1 Virtual гарнитура обеспечит кристально чистое и объемное звучание как ни низких, так и на высоких частотах, позволяя вам насладиться музыкой, фильмом, игрой или другим контентом. Также модель оснащена однонаправленным микрофоном с шумоподавлением, при помощи которого вы сможете совершать аудиозвонки с высоким качеством передачи голоса. Для удобства использования на корпусе устройства предусмотрены механические органы управления. Гарнитура A4Tech Bloody G575 выполнена в прочном пластиковом корпусе, отличающимся стильным дизайном с подсветкой, и обладает бинауральной конструкцией охватывающего типа. Благодаря этому, а также мягким амбушюрам модель подарит комфортное использование даже в течение многих часов. Подключение гарнитуры осуществляется при помощи разъема USB, что обеспечивает совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми приставками и другими устройствами.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Grey станет отличным выбором для ценителей качественного звука. В основе модели – динамики диаметром 50 мм, которые отличаются поддержкой широкого диапазона частот. Благодаря этому, а также поддержке формата 7.1 Virtual гарнитура обеспечит кристально чистое и объемное звучание как ни низких, так и на высоких частотах, позволяя вам насладиться музыкой, фильмом, игрой или другим контентом. Также модель оснащена однонаправленным микрофоном с шумоподавлением, при помощи которого вы сможете совершать аудиозвонки с высоким качеством передачи голоса. Для удобства использования на корпусе устройства предусмотрены механические органы управления. Гарнитура A4Tech Bloody G575 выполнена в прочном пластиковом корпусе, отличающимся стильным дизайном с подсветкой, и обладает бинауральной конструкцией охватывающего типа. Благодаря этому, а также мягким амбушюрам модель подарит комфортное использование даже в течение многих часов. Подключение гарнитуры осуществляется при помощи разъема USB, что обеспечивает совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми приставками и другими устройствами.
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Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G575 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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