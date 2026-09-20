Наушники A4Tech Bloody G575 серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 серый
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Grey станет отличным выбором для ценителей качественного звука. В основе модели – динамики диаметром 50 мм, которые отличаются поддержкой широкого диапазона частот. Благодаря этому, а также поддержке формата 7.1 Virtual гарнитура обеспечит кристально чистое и объемное звучание как ни низких, так и на высоких частотах, позволяя вам насладиться музыкой, фильмом, игрой или другим контентом. Также модель оснащена однонаправленным микрофоном с шумоподавлением, при помощи которого вы сможете совершать аудиозвонки с высоким качеством передачи голоса. Для удобства использования на корпусе устройства предусмотрены механические органы управления. Гарнитура A4Tech Bloody G575 выполнена в прочном пластиковом корпусе, отличающимся стильным дизайном с подсветкой, и обладает бинауральной конструкцией охватывающего типа. Благодаря этому, а также мягким амбушюрам модель подарит комфортное использование даже в течение многих часов. Подключение гарнитуры осуществляется при помощи разъема USB, что обеспечивает совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми приставками и другими устройствами.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНаушники Redragon LAMIA 2 белая
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
-
В наличииЦена 2 790 руб. 5 490 руб.698 руб. в СплитНаушники JBL Wave 200TWS черные
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНаушники Philips TAH5209BK/00 черный
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam mint
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитНаушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575 серый