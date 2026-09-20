Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
60
Описание товара Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A
В отличие от традиционных наушников вкладышей, дизайн EarPods определяется геометрией ушной раковины. Это делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники вкладыши. Динамики внутри EarPods спроектированы таким образом, чтобы максимизировать выходной звук, а это значит, что вы получаете высококачественное звучание. В EarPods (USB-C) также встроен пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, отвечать на звонки и завершать их одним нажатием кнопки пульта.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
-
В наличииЦена 2 420 руб. 3 098 руб.605 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитНаушники Redragon Diomedes 71126
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G580 черный
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
В отличие от традиционных наушников вкладышей, дизайн EarPods определяется геометрией ушной раковины. Это делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники вкладыши. Динамики внутри EarPods спроектированы таким образом, чтобы максимизировать выходной звук, а это значит, что вы получаете высококачественное звучание. В EarPods (USB-C) также встроен пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, отвечать на звонки и завершать их одним нажатием кнопки пульта.
Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники с микрофоном Apple EarPods Lightning MWTY3ZM/A