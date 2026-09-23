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Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202 купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202

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Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621384
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202

Иммерсивная пространственная акустика Baseus: более широкая звуковая сцена позволяет вам погрузиться в мир цифровой графики и звука. Усовершенствованная беспроводная связь 5.3: Обновленный смарт-чип BT 5.3, оба канала синхронизируются по отдельности и одновременно, создавая надежное и стабильное соединение. 70-часовое время воспроизведения звука: Установите аккумуляторы большего размера, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в любое удобное для вас время. Канал Baseus с низкой задержкой: скорость с низкой задержкой до 0,06 секунды, плавно синхронизируется с визуальным сопровождением во время игр или просмотра видео. Складная конструкция: Складные амбушюры позволяют наушникам занимать меньше места и их легко упаковывать. Подключение по кабелю: Возможность подключения к ПК или мобильному телефону с разъемом для наушников Type-C до 3,5 мм.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Иммерсивная пространственная акустика Baseus: более широкая звуковая сцена позволяет вам погрузиться в мир цифровой графики и звука. Усовершенствованная беспроводная связь 5.3: Обновленный смарт-чип BT 5.3, оба канала синхронизируются по отдельности и одновременно, создавая надежное и стабильное соединение. 70-часовое время воспроизведения звука: Установите аккумуляторы большего размера, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в любое удобное для вас время. Канал Baseus с низкой задержкой: скорость с низкой задержкой до 0,06 секунды, плавно синхронизируется с визуальным сопровождением во время игр или просмотра видео. Складная конструкция: Складные амбушюры позволяют наушникам занимать меньше места и их легко упаковывать. Подключение по кабелю: Возможность подключения к ПК или мобильному телефону с разъемом для наушников Type-C до 3,5 мм.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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