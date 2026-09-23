Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie D05 Creamy-White NGTD020202
Иммерсивная пространственная акустика Baseus: более широкая звуковая сцена позволяет вам погрузиться в мир цифровой графики и звука. Усовершенствованная беспроводная связь 5.3: Обновленный смарт-чип BT 5.3, оба канала синхронизируются по отдельности и одновременно, создавая надежное и стабильное соединение. 70-часовое время воспроизведения звука: Установите аккумуляторы большего размера, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в любое удобное для вас время. Канал Baseus с низкой задержкой: скорость с низкой задержкой до 0,06 секунды, плавно синхронизируется с визуальным сопровождением во время игр или просмотра видео. Складная конструкция: Складные амбушюры позволяют наушникам занимать меньше места и их легко упаковывать. Подключение по кабелю: Возможность подключения к ПК или мобильному телефону с разъемом для наушников Type-C до 3,5 мм.
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