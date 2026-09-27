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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue

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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741502
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х5
Вес, г.
340

Описание товара Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue

JBL Tune 530 Blue — практичный выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования, поездок или звонков, и при этом важен компактный дизайн.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530 (JBLT530BLU) Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Tune 530 Blue — практичный выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования, поездок или звонков, и при этом важен компактный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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