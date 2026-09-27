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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White

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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 1
Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 2
Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 2
  • Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741503
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х5
Вес, г.
340

Описание товара Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White

JBL Tune 530 (JBLT530WHT) — хороший выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования: послушать подкаст в дороге, ответить на звонок, посмотреть видео дома. Их сильные стороны — сбалансированный звук с акцентом на басы, компактность и комфорт при недолгом ношении. Но если для вас критически важны беспроводное подключение, очень долгая непрерывная носка или продвинутое шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Tune 530 (JBLT530WHT) — хороший выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования: послушать подкаст в дороге, ответить на звонок, посмотреть видео дома. Их сильные стороны — сбалансированный звук с акцентом на басы, компактность и комфорт при недолгом ношении. Но если для вас критически важны беспроводное подключение, очень долгая непрерывная носка или продвинутое шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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