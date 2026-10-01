Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)

Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB-A (Plug-and-play). Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор. Обработанные лазером излучатели улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры. Идеальная гарнитура для работы: звонки, Skype, вебинары и многое другое. Гарнитура оснащена кабелем длиной 233 см — во время долгих переговоров можно встать и потянуться. Точно откалиброванные диффузоры обеспечивают качественный цифровой аудиосигнал во время игр, прослушивания музыки и общения. Эта гарнитура без труда подключается по технологии Plug-and-play к порту или адаптеру USB-A, ее можно использовать с любым ПК или компьютером Mac. Устанавливать программное обеспечение не требуется. Шумоподавляющий микрофон сводит к минимуму нежелательный фоновый шум, гарантируя отличную слышимость во время разговора. Этот надежный микрофон с левосторонним креплением можно поворачивать для улучшения передачи голоса. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Простые и понятные встроенные элементы управления на проводе гарнитуры позволяют регулировать громкость или отключать звук, не отвлекаясь от основной задачи. Благодаря поворотному механизму чашек, позволяющему подбирать оптимальную посадку, и амбушюрам из искусственной кожи гарнитуру можно не снимать долгое время. Кроме того, ее просто очистить. Интерфейс USB обеспечивает простое подключение по технологии Plug-and-play. Просто вставьте штекер USB-A в компьютер — и все готово для общения, игры или прослушивания музыки.