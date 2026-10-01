Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)
Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB-A (Plug-and-play). Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор. Обработанные лазером излучатели улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры. Идеальная гарнитура для работы: звонки, Skype, вебинары и многое другое. Гарнитура оснащена кабелем длиной 233 см — во время долгих переговоров можно встать и потянуться. Точно откалиброванные диффузоры обеспечивают качественный цифровой аудиосигнал во время игр, прослушивания музыки и общения. Эта гарнитура без труда подключается по технологии Plug-and-play к порту или адаптеру USB-A, ее можно использовать с любым ПК или компьютером Mac. Устанавливать программное обеспечение не требуется. Шумоподавляющий микрофон сводит к минимуму нежелательный фоновый шум, гарантируя отличную слышимость во время разговора. Этот надежный микрофон с левосторонним креплением можно поворачивать для улучшения передачи голоса. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Простые и понятные встроенные элементы управления на проводе гарнитуры позволяют регулировать громкость или отключать звук, не отвлекаясь от основной задачи. Благодаря поворотному механизму чашек, позволяющему подбирать оптимальную посадку, и амбушюрам из искусственной кожи гарнитуру можно не снимать долгое время. Кроме того, ее просто очистить. Интерфейс USB обеспечивает простое подключение по технологии Plug-and-play. Просто вставьте штекер USB-A в компьютер — и все готово для общения, игры или прослушивания музыки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G525 черный
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G350 черный
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитНаушники с микрофоном A4Tech Bloody G500 черный/красный
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитНаушники A4 Bloody J527 серый
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники Redragon Diomedes 71126
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G580 черный
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитНаушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)