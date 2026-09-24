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Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213)

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Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 1
Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 2
Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 3
Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 4
Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702000
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213)

Беспроводные наушники Baseus Bowie D05 серого цвета поддерживают сразу два способа подключения к источнику сигнала — по беспроводному каналу Bluetooth или кабелю с выходом jack 3.5 мм. Провод можно отсоединить от устройства, это упрощает замену шнура в случае его неисправности. Модель может воспроизводить музыку одновременно с двух аудиоисточников. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону через гарнитуру. А благодаря системе шумоподавления голос собеседника будет хорошо слышен даже в шумном помещении, на улице.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные наушники Baseus Bowie D05 серого цвета поддерживают сразу два способа подключения к источнику сигнала — по беспроводному каналу Bluetooth или кабелю с выходом jack 3.5 мм. Провод можно отсоединить от устройства, это упрощает замену шнура в случае его неисправности. Модель может воспроизводить музыку одновременно с двух аудиоисточников. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону через гарнитуру. А благодаря системе шумоподавления голос собеседника будет хорошо слышен даже в шумном помещении, на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie D05 Grey (NGTD020213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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