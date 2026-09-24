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Наушники Ugreen HP203 White (35758) купить с доставкой в Москве
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Наушники Ugreen HP203 White (35758)

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Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 1
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 2
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 3
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 4
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 5
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 6
Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 1
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 2
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 3
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 4
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 5
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 6
  • Наушники Ugreen HP203 White (35758) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708008
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х5
Вес, г.
5

Описание товара Наушники Ugreen HP203 White (35758)

Гарнитура UGREEN HiTune Max 5C White (HP203) — это стильные и высокотехнологичные полноразмерные наушники, которые сочетают в себе превосходное качество звука, удобство использования и современные функции. Их элегантный белый дизайн подчеркивает минимализм и универсальность, делая гарнитуру идеальным выбором для тех, кто ценит не только технологии, но и эстетику. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth 5.4 вы можете наслаждаться музыкой, подкастами или звонками без лишних проводов. А если аккумулятор разрядится, всегда можно переключиться на проводное подключение через USB-C — съемный кабель длиной 1 метр обеспечит стабильное соединение в любых условиях. Наушники поддерживают современные аудиокодеки, включая AAC, LDAC и SBC, что гарантирует детализированный и чистый звук даже при потоковой передаче. Закрытая акустическая конструкция и динамические излучатели диаметром 40 мм создают глубокие басы, четкие средние частоты и прозрачные высокие, охватывая диапазон от 20 до 40 000 Гц. Это делает UGREEN HiTune Max 5C идеальными для любителей музыки, геймеров и профессионалов, которым важно точное звучание. Одной из ключевых особенностей гарнитуры является система активного шумоподавления (ANC), которая эффективно блокирует внешние шумы, позволяя полностью погрузиться в музыку или сосредоточиться на работе. Независимо от того, находитесь ли вы в шумном офисе, транспорте или кафе, наушники обеспечат комфортное прослушивание без отвлекающих факторов. Удобство использования — еще один важный аспект UGREEN HiTune Max 5C. Складная конструкция делает их компактными для хранения и транспортировки, а оголовье с мягкими амбушюрами обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость, переключать треки и управлять звонками одним касанием. Гарнитура оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкую передачу голоса во время разговоров. Благодаря профилю Bluetooth HFP (Hands Free) вы можете принимать звонки, не доставая смартфон, а радиус действия беспроводного соединения достигает 10 метров. Автономность UGREEN HiTune Max 5C впечатляет: до 75 часов работы без подзарядки благодаря мощному аккумулятору емкостью 600 мА*ч. Этого хватит на несколько дней активного использования, а быстрая зарядка через USB-C позволит быстро восстановить заряд, если наушники разрядились. Гарнитура UGREEN HiTune Max 5C White (HP203) — это идеальный баланс звука, комфорта и технологий. Они подойдут для меломанов, путешественников, офисных работников и всех, кто ценит качественный звук и удобство в повседневной жизни. Стильные, функциональные и надежные — эти наушники станут вашим верным спутником в мире музыки и общения.

Отзывы о товаре Наушники Ugreen HP203 White (35758)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
75
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура UGREEN HiTune Max 5C White (HP203) — это стильные и высокотехнологичные полноразмерные наушники, которые сочетают в себе превосходное качество звука, удобство использования и современные функции. Их элегантный белый дизайн подчеркивает минимализм и универсальность, делая гарнитуру идеальным выбором для тех, кто ценит не только технологии, но и эстетику. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth 5.4 вы можете наслаждаться музыкой, подкастами или звонками без лишних проводов. А если аккумулятор разрядится, всегда можно переключиться на проводное подключение через USB-C — съемный кабель длиной 1 метр обеспечит стабильное соединение в любых условиях. Наушники поддерживают современные аудиокодеки, включая AAC, LDAC и SBC, что гарантирует детализированный и чистый звук даже при потоковой передаче. Закрытая акустическая конструкция и динамические излучатели диаметром 40 мм создают глубокие басы, четкие средние частоты и прозрачные высокие, охватывая диапазон от 20 до 40 000 Гц. Это делает UGREEN HiTune Max 5C идеальными для любителей музыки, геймеров и профессионалов, которым важно точное звучание. Одной из ключевых особенностей гарнитуры является система активного шумоподавления (ANC), которая эффективно блокирует внешние шумы, позволяя полностью погрузиться в музыку или сосредоточиться на работе. Независимо от того, находитесь ли вы в шумном офисе, транспорте или кафе, наушники обеспечат комфортное прослушивание без отвлекающих факторов. Удобство использования — еще один важный аспект UGREEN HiTune Max 5C. Складная конструкция делает их компактными для хранения и транспортировки, а оголовье с мягкими амбушюрами обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. Встроенные элементы управления позволяют регулировать громкость, переключать треки и управлять звонками одним касанием. Гарнитура оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкую передачу голоса во время разговоров. Благодаря профилю Bluetooth HFP (Hands Free) вы можете принимать звонки, не доставая смартфон, а радиус действия беспроводного соединения достигает 10 метров. Автономность UGREEN HiTune Max 5C впечатляет: до 75 часов работы без подзарядки благодаря мощному аккумулятору емкостью 600 мА*ч. Этого хватит на несколько дней активного использования, а быстрая зарядка через USB-C позволит быстро восстановить заряд, если наушники разрядились. Гарнитура UGREEN HiTune Max 5C White (HP203) — это идеальный баланс звука, комфорта и технологий. Они подойдут для меломанов, путешественников, офисных работников и всех, кто ценит качественный звук и удобство в повседневной жизни. Стильные, функциональные и надежные — эти наушники станут вашим верным спутником в мире музыки и общения.
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