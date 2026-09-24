Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN)
**Наушники Honor Choice WRL ROS-ME01, чёрный** Откройте для себя мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01. Эти стильные и удобные наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. **Особенности:** * **Беспроводное подключение:** забудьте о проводах и наслаждайтесь свободой движений. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет и эргономичная форма делают эти наушники идеальным дополнением к вашему образу. * **Высокое качество звука:** наслаждайтесь любимыми треками с кристально чистым и насыщенным звуком. Погрузитесь в атмосферу музыки с наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01 и ощутите каждую ноту как никогда раньше!
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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