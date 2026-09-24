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Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN)

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Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 1
Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 2
Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 3
Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 4
Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 5
Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 1
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 2
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 3
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 4
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 5
  • Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702312
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, кабель jack 3.5, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
565

Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN)

**Наушники Honor Choice WRL ROS-ME01, чёрный** Откройте для себя мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01. Эти стильные и удобные наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. **Особенности:** * **Беспроводное подключение:** забудьте о проводах и наслаждайтесь свободой движений. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет и эргономичная форма делают эти наушники идеальным дополнением к вашему образу. * **Высокое качество звука:** наслаждайтесь любимыми треками с кристально чистым и насыщенным звуком. Погрузитесь в атмосферу музыки с наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01 и ощутите каждую ноту как никогда раньше!

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Headphones Black (5504ABGN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, кабель jack 3.5, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Наушники Honor Choice WRL ROS-ME01, чёрный** Откройте для себя мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01. Эти стильные и удобные наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. **Особенности:** * **Беспроводное подключение:** забудьте о проводах и наслаждайтесь свободой движений. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет и эргономичная форма делают эти наушники идеальным дополнением к вашему образу. * **Высокое качество звука:** наслаждайтесь любимыми треками с кристально чистым и насыщенным звуком. Погрузитесь в атмосферу музыки с наушниками Honor Choice WRL ROS-ME01 и ощутите каждую ноту как никогда раньше!
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