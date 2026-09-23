Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 520BT выполнена в корпусе сиреневого цвета с облегченной конструкцией, что делает ее удобной для прослушивания аудио и общения. Динамики диаметром 33 мм с технологией JBL Pure Bass создают сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и глубоким басом. Встроенный микрофон передает голос без искажений. Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют удобную посадку. Складные чаши повышают комфорт при хранении и ношении гарнитуры JBL Tune 520BT. На корпусе расположены кнопки для активации голосового помощника, управления звонками и воспроизведением. Одного заряда аккумулятора хватает для 57 часов прослушивания музыки, а за 5 минут можно восстановить энергоресурс для 3 часов автономности.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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