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Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black

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Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black - фото 1
Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black - фото 1
  • Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741490
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х10
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black

Игровая гарнитура Acer Наушники с микрофоном

Отзывы о товаре Наушники Acer OHR401 Nitro (ZL.HDSEE.00H) Black




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая гарнитура Acer Наушники с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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