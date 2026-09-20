Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M590i Sports Lime
Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука. Благодаря черно-желтому дизайну они привлекают внимание и добавляют яркости вашему образу. Мониторная конструкция обеспечивает комфортное прилегание и улучшенную звукоизоляцию, что делает их идеальными для длительного использования. Эти наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться с друзьями или коллегами. Проводное подключение обеспечивает стабильное и надежное соединение с устройствами, исключая задержки в передаче звука. Кабель длиной 1 метр предоставляет оптимальную свободу движения. Особенностью модели является система активного шумоподавления, которая значительно улучшает качество прослушивания в шумной обстановке, создавая более чистый и насыщенный звук. A4TECH — это сочетание передовых технологий и эргономичного дизайна, что делает их отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и на работе.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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