Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)
Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 с футуристичным дизайном и элегантным черно-серым цветом подарят максимальный комфорт при прослушивании музыки, ведении разговоров по телефону или прохождении игр на мобильном устройстве. Особенностью этой модели стала поддержка системы активного шумоподавления, при активации которой вы не будете слышать никаких звуков окружающего мира, что особенно актуально при движении в метро, прогулке по оживленной улице или поездке на велосипеде. Полностью беспроводная конструкция подарит свободу в движениях и возможность заниматься чем угодно в процессе прослушивания музыки. Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 гарантируют комфортную посадку в ушах за счет силиконовых внутриканальных амбушюр. В этой гарнитуре можно часами напролет слушать музыку, не испытывая неудобств. Подключиться к любому смартфону, планшету, плееру или прочей цифровой технике можно при помощи передовой технологии Bluetooth 5.1 с радиусом действия 10 метров и стабильной передачей аудиосигнала без задержек.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
-
В наличииЦена 2 790 руб. 5 490 руб.698 руб. в СплитНаушники JBL Wave 200TWS черные
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитНаушники Philips TAH5209BK/00 черный
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam mint
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam (JBLWBEAMBEG) Beige
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds JBLWBUDSMIT
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитНаушники SBS TWS URBAN PRO, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 300...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex, black
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
-
В наличииЦена 3 380 руб. 7 890 руб.845 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black
Отзывы о товаре Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)