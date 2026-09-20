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Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) купить с доставкой в Москве
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Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)

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Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 1
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 2
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 3
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 4
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 5
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 6
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 7
Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 1
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 2
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 3
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 4
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 5
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 6
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 7
  • Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651047
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
143

Описание товара Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)

Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 с футуристичным дизайном и элегантным черно-серым цветом подарят максимальный комфорт при прослушивании музыки, ведении разговоров по телефону или прохождении игр на мобильном устройстве. Особенностью этой модели стала поддержка системы активного шумоподавления, при активации которой вы не будете слышать никаких звуков окружающего мира, что особенно актуально при движении в метро, прогулке по оживленной улице или поездке на велосипеде. Полностью беспроводная конструкция подарит свободу в движениях и возможность заниматься чем угодно в процессе прослушивания музыки. Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 гарантируют комфортную посадку в ушах за счет силиконовых внутриканальных амбушюр. В этой гарнитуре можно часами напролет слушать музыку, не испытывая неудобств. Подключиться к любому смартфону, планшету, плееру или прочей цифровой технике можно при помощи передовой технологии Bluetooth 5.1 с радиусом действия 10 метров и стабильной передачей аудиосигнала без задержек.

Отзывы о товаре Наушники UGREEN HiTune X6 ANC, цвет серый (90242)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 с футуристичным дизайном и элегантным черно-серым цветом подарят максимальный комфорт при прослушивании музыки, ведении разговоров по телефону или прохождении игр на мобильном устройстве. Особенностью этой модели стала поддержка системы активного шумоподавления, при активации которой вы не будете слышать никаких звуков окружающего мира, что особенно актуально при движении в метро, прогулке по оживленной улице или поездке на велосипеде. Полностью беспроводная конструкция подарит свободу в движениях и возможность заниматься чем угодно в процессе прослушивания музыки. Наушники TWS Ugreen HITUNE X6 гарантируют комфортную посадку в ушах за счет силиконовых внутриканальных амбушюр. В этой гарнитуре можно часами напролет слушать музыку, не испытывая неудобств. Подключиться к любому смартфону, планшету, плееру или прочей цифровой технике можно при помощи передовой технологии Bluetooth 5.1 с радиусом действия 10 метров и стабильной передачей аудиосигнала без задержек.
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