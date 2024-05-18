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Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)

3 Отзывы
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Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 1
Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 2
Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 3
Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 4
Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 5
Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 1
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 2
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 3
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 4
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 5
  • Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554421
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Характеристики

Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)

Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) EPOS наследник Sennheiser в области аудио решений для бизнес-коммуникаций и игровой индустрии. Интернет-телефония, игры, музыка – всё это возможно с бинауральной гарнитурой EPOS PC 8 USB с интегрированной звуковой картой EPOS, оборудованной регулятором громкости и функцией отключения микрофона. PC 8 USB обеспечивает контроль и фокусировку в надежной стереогарнитуре, совместимой с ПК и Mac. Встроенный элемент управления позволяет регулировать громкость и отключать звук на устройстве, а микрофон с функцией шумоподавления устраняет фоновый шум. В то же время дизайн стереодинамика ограничивает отвлекающие факторы, позволяя вам сосредоточиться.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Сергей Сергеевич З.

Достоинства:


Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
Epos
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) EPOS наследник Sennheiser в области аудио решений для бизнес-коммуникаций и игровой индустрии. Интернет-телефония, игры, музыка – всё это возможно с бинауральной гарнитурой EPOS PC 8 USB с интегрированной звуковой картой EPOS, оборудованной регулятором громкости и функцией отключения микрофона. PC 8 USB обеспечивает контроль и фокусировку в надежной стереогарнитуре, совместимой с ПК и Mac. Встроенный элемент управления позволяет регулировать громкость и отключать звук на устройстве, а микрофон с функцией шумоподавления устраняет фоновый шум. В то же время дизайн стереодинамика ограничивает отвлекающие факторы, позволяя вам сосредоточиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Сергей Сергеевич З.

Достоинства:


Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.


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