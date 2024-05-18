Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)
Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197) EPOS наследник Sennheiser в области аудио решений для бизнес-коммуникаций и игровой индустрии. Интернет-телефония, игры, музыка – всё это возможно с бинауральной гарнитурой EPOS PC 8 USB с интегрированной звуковой картой EPOS, оборудованной регулятором громкости и функцией отключения микрофона. PC 8 USB обеспечивает контроль и фокусировку в надежной стереогарнитуре, совместимой с ПК и Mac. Встроенный элемент управления позволяет регулировать громкость и отключать звук на устройстве, а микрофон с функцией шумоподавления устраняет фоновый шум. В то же время дизайн стереодинамика ограничивает отвлекающие факторы, позволяя вам сосредоточиться.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Достоинства:
Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 8 USB black (1000432/504197)
Достоинства:
Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Достоинства:
Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.