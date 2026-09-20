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Наушники Fiio FF1 Black 80003354 купить с доставкой в Москве
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Наушники Fiio FF1 Black 80003354

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Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 1
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 2
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 3
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 4
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 5
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 6
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 7
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 8
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 9
Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 1
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 2
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 3
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 4
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 5
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 6
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 7
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 8
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 9
  • Наушники Fiio FF1 Black 80003354 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661284
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Характеристики

Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
170

Описание товара Наушники Fiio FF1 Black 80003354

Наушники Fiio — это высококачественное звуковое решение для ценителей чистого и погружающего звучания. Эти стильные черные вкладыши оснащены рядом характеристик, которые делают их использование максимально удобным. Они подключаются через проводное соединение, обеспечивая стабильную передачу сигнала без потерь качества. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет с комфортом использовать наушники в самых разных условиях, будь то на улице или в дороге. Одним из важных преимуществ этих наушников является наличие микрофона, который позволяет не только слушать музыку, но и совершать телефонные звонки с четким звуком. Кроме того, отсоединяемый кабель предоставляет пользователю дополнительную гибкость и удобство в эксплуатации, облегчая замену кабеля в случае необходимости. Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, который совместим с большинством современных устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Бренд Fiio известен своим вниманием к деталям и качеству звука, что делает данные наушники отличным выбором для тех, кто ценит надежность и хочет наслаждаться любимыми треками в высоком качестве.

Отзывы о товаре Наушники Fiio FF1 Black 80003354




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Характеристики
Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Fiio — это высококачественное звуковое решение для ценителей чистого и погружающего звучания. Эти стильные черные вкладыши оснащены рядом характеристик, которые делают их использование максимально удобным. Они подключаются через проводное соединение, обеспечивая стабильную передачу сигнала без потерь качества. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет с комфортом использовать наушники в самых разных условиях, будь то на улице или в дороге. Одним из важных преимуществ этих наушников является наличие микрофона, который позволяет не только слушать музыку, но и совершать телефонные звонки с четким звуком. Кроме того, отсоединяемый кабель предоставляет пользователю дополнительную гибкость и удобство в эксплуатации, облегчая замену кабеля в случае необходимости. Наушники оснащены стандартным разъёмом jack 3.5 mm, который совместим с большинством современных устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Бренд Fiio известен своим вниманием к деталям и качеству звука, что делает данные наушники отличным выбором для тех, кто ценит надежность и хочет наслаждаться любимыми треками в высоком качестве.
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Отзывы


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