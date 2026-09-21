Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A6AA) Blue
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Характеристики
Описание товара Наушники HyperX Cirro Buds Pro (727A6AA) Blue
HyperX Cirro Buds Pro Blue — это компактные внутриканальные наушники для игр на смартфонах и на других устройствах. У них есть система активного шумоподавления, а для подключения используется Bluetooth-технология с минимальной задержкой. Плюс к тому, девайс защищен от попадания воды, встроенная батарея долго обходится без подзарядки. Кроме этого, в комплекте есть зарядный кейс, в котором удобно хранить устройство. В гарнитуре HyperX Cirro Buds Pro Blue есть два встроенных микрофона, которые четко улавливают посторонние звуки и хорошо блокируют их, чтобы вы могли слушать музыку или спокойно сосредоточиться на игре и не отвлекаться. Режим Ambient Sound Еще его называют “Окружающий звук” и главная особенность этой функции в том, что она позволяет прекрасно слышать все, что происходит вокруг не снимая наушники. Ambient Sound будет полезен в ситуациях, например когда вы ждёте свой рейс в аэропорте или просто переходите дорогу на улице. Беспроводное подключение и игровой режим В Cirro Buds Pro True Wireless используется технология Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения. Благодаря этому девайс совместим с разными платформами и его будет легко подсоединить к любой из них. Плюс у гарнитуры есть игровой режим, который заметно снижает задержку при передаче сигнала, до 90 мс. Отличный показатель. Защита от влаги Эти внутриканальные наушники хорошо защищены от попадания влаги, по стандарту IPX4, за счет чего девайсом можно пользоваться например в спортивном зале. А еще в комплекте есть небольшой футляр (зарядный кейс), в котором можно хранить устройство дома или пока вы находитесь в пути. Автономная батарея и быстрая зарядка Полного заряда аккумулятора вполне хватит на 35 часов работы наушников. Плюс к тому, вы можете воспользоваться функцией быстрой подзарядки, которая позволяет зарядить батарею на 50% всего за 15 минут. Полная зарядка займет около 40 минут. Неплохо, очень неплохо.
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