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Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)

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Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 940 руб.  4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154999
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
230

Описание товара Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)

Лёгкая и удобная моногарнитура PC 7 USB — идеальное решение для интернет телефонии. Регулируемое оголовье позволяет подобрать нужную длину для удобства ношения. Микрофон с элементом шумокомпенсации на регулируемом держателе гарантирует разборчивость речи. USB — адаптер со встроенной звуковой картой обеспечивает превосходное качество звука, независимо от того, с каким компьютером используется гарнитура.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196)




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Лёгкая и удобная моногарнитура PC 7 USB — идеальное решение для интернет телефонии. Регулируемое оголовье позволяет подобрать нужную длину для удобства ношения. Микрофон с элементом шумокомпенсации на регулируемом держателе гарантирует разборчивость речи. USB — адаптер со встроенной звуковой картой обеспечивает превосходное качество звука, независимо от того, с каким компьютером используется гарнитура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser PC 7 USB черный (504196) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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