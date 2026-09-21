Наушники Edifier H9 Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier H9 Grey
Гарнитура Edifier H9 представляет собой сочетание комфорта и функциональности. Выполненная в элегантном слоновой кости цвете, она станет стильным дополнением к вашему образу. Беспроводные наушники обеспечивают свободу от проводов и позволяют наслаждаться музыкой без ограничений. Bluetooth-соединение гарантирует быстрое и надежное подключение к вашему устройству. Регулятор громкости на наушниках позволяет легко управлять уровнем звука, не отвлекаясь от прослушивания музыки или общения. Встроенный микрофон обеспечивает удобство использования гарнитуры в качестве средства связи. Мониторные наушники обеспечивают качественное звучание и комфорт при длительном использовании. Крепление оголовье гарантирует надежную фиксацию наушников на голове и удобство ношения. Выбирая гарнитуру Edifier H9, вы получаете стильный аксессуар, обеспечивающий комфорт и функциональность в использовании.
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