Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Black AP13C1INBL000-0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621739
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
880
Описание товара Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Black AP13C1INBL000-0
Mad Catz P.I.L.O.T. 3 - проводная гарнитура с огромными охватывающими мягкими амбушюрами, съемным микрофоном и элементами управления на двухметровом проводе.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Mad Catz P.I.L.O.T. 3 - проводная гарнитура с огромными охватывающими мягкими амбушюрами, съемным микрофоном и элементами управления на двухметровом проводе.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. 3 Black AP13C1INBL000-0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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