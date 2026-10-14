Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
650
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230)
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить врагов на месте их расположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Вращающийся всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. Яркая завораживающая подсветка подчеркивает атмосферу игры.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить врагов на месте их расположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Вращающийся всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. Яркая завораживающая подсветка подчеркивает атмосферу игры.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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