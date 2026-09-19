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Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий

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Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 1
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 2
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 3
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 4
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 5
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 6
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 7
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 8
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 9
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 10
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 11
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 12
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 13
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 14
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 15
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 16
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 17
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 18
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 19
Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 20
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Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 9
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 10
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 11
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 12
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 13
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 14
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 15
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 16
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 17
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 18
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 19
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 20
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 21
  • Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358121
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
синий, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
650

Описание товара Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий

Гарнитура HS-L930G SNORTER – это современное решение для геймеров и всех, кто ищет погружение в мир высококачественного звука. Стильный черный дизайн, сочетающийся с продуманной эргономикой и технологичными решениями, делает эту гарнитуру идеальной для длительных игровых сессий. Основной особенностью гарнитуры являются мощные динамики диаметром 50 мм, которые обеспечивают четкое и насыщенное звучание. Виртуальный 7.1 звук позволяет ощутить объемность и глубину аудио, создавая реалистичное ощущение присутствия в игре или при просмотре фильмов. Гарнитура оснащена гибким поворотным микрофоном, который обеспечивает качественную и четкую передачу голоса. Шумоподавление микрофона позволяет избежать нежелательных фоновых звуков, делая коммуникацию еще более чистой. Контроллер на кабеле дает возможность легко управлять звуком и подсветкой гарнитуры, а также включать и выключать микрофон. Провод длиной 2.1 метра обеспечивает удобство подключения и свободу движений. Мягкие амбюшуры и вставки на оголовье из искусственной кожи обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном ношении. Адаптивное оголовье и усиленный плетеный кабель гарантируют долговечность и надежность использования. Многоцветная подсветка добавляет стиль и атмосферу при использовании, делая гарнитуру не только функциональным, но и визуально привлекательным аксессуаром. USB коннектор обеспечивает легкое и быстрое подключение к компьютеру или другим устройствам. Гарнитура HS-L930G SNORTER подходит для тех, кто ценит высокое качество звука, удобство использования и современный дизайн. Она станет надежным партнером в играх и обеспечит полное погружение в мир цифровых развлечений.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
синий, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура HS-L930G SNORTER – это современное решение для геймеров и всех, кто ищет погружение в мир высококачественного звука. Стильный черный дизайн, сочетающийся с продуманной эргономикой и технологичными решениями, делает эту гарнитуру идеальной для длительных игровых сессий. Основной особенностью гарнитуры являются мощные динамики диаметром 50 мм, которые обеспечивают четкое и насыщенное звучание. Виртуальный 7.1 звук позволяет ощутить объемность и глубину аудио, создавая реалистичное ощущение присутствия в игре или при просмотре фильмов. Гарнитура оснащена гибким поворотным микрофоном, который обеспечивает качественную и четкую передачу голоса. Шумоподавление микрофона позволяет избежать нежелательных фоновых звуков, делая коммуникацию еще более чистой. Контроллер на кабеле дает возможность легко управлять звуком и подсветкой гарнитуры, а также включать и выключать микрофон. Провод длиной 2.1 метра обеспечивает удобство подключения и свободу движений. Мягкие амбюшуры и вставки на оголовье из искусственной кожи обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном ношении. Адаптивное оголовье и усиленный плетеный кабель гарантируют долговечность и надежность использования. Многоцветная подсветка добавляет стиль и атмосферу при использовании, делая гарнитуру не только функциональным, но и визуально привлекательным аксессуаром. USB коннектор обеспечивает легкое и быстрое подключение к компьютеру или другим устройствам. Гарнитура HS-L930G SNORTER подходит для тех, кто ценит высокое качество звука, удобство использования и современный дизайн. Она станет надежным партнером в играх и обеспечит полное погружение в мир цифровых развлечений.
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Доставка
Отзывы


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