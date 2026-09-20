Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный
Наушники SmartBuy – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти стильные вкладыши выполнены в ярком оранжевом цвете, который придаст вашему образу индивидуальности. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает свободу движения и избавляет от неудобств, связанных с проводами. Сопротивление наушников составляет 32 ?, что гарантирует сбалансированное звучание как низких, так и высоких частот. На одном заряде эти наушники способны работать до 3 часов, что достаточно для ежедневных поездок или тренировок. Наушники SmartBuy сочетают в себе современный дизайн, функциональность и доступную цену, делая их отличным приобретением для всех любителей музыки, ценящих комфорт и стиль.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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