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Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный купить с доставкой в Москве
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Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный

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Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 1
Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 2
Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 3
Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 1
  • Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 2
  • Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 3
  • Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579462
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, кабель USB
Цвет
оранжевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный

Наушники SmartBuy – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти стильные вкладыши выполнены в ярком оранжевом цвете, который придаст вашему образу индивидуальности. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает свободу движения и избавляет от неудобств, связанных с проводами. Сопротивление наушников составляет 32 ?, что гарантирует сбалансированное звучание как низких, так и высоких частот. На одном заряде эти наушники способны работать до 3 часов, что достаточно для ежедневных поездок или тренировок. Наушники SmartBuy сочетают в себе современный дизайн, функциональность и доступную цену, делая их отличным приобретением для всех любителей музыки, ценящих комфорт и стиль.

Отзывы о товаре Наушники SmartBuy i12 SBH-3012 красный




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, кабель USB
Цвет
оранжевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники SmartBuy – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти стильные вкладыши выполнены в ярком оранжевом цвете, который придаст вашему образу индивидуальности. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться, не доставая телефон. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает свободу движения и избавляет от неудобств, связанных с проводами. Сопротивление наушников составляет 32 ?, что гарантирует сбалансированное звучание как низких, так и высоких частот. На одном заряде эти наушники способны работать до 3 часов, что достаточно для ежедневных поездок или тренировок. Наушники SmartBuy сочетают в себе современный дизайн, функциональность и доступную цену, делая их отличным приобретением для всех любителей музыки, ценящих комфорт и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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