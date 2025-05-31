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Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU) купить с доставкой в Москве
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Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)

25 Отзывы
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Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)
1 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
140

Описание товара Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)

Мультимедийная гарнитура Accutone UB220 3.5mm для дома и офиса. Одно из лучших предложений в своей ценовой категории.. Модели от Accutone, ориентированные на голосовое общение и предназначенные для использования как дома, так и в офисе. Основная задача, стоящая перед серией 220 - обеспечение за приемлемую стоимость качественных акустических характеристик и высокого уровня комфорта для пользователя.

Отзывы о товаре Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие, слышно громко, звук в них чистый. подключение под ноутбук сделано, не требует переходников, микрофон не фонит. очень довольна покупкой, до этого брала более бюджетные варианты - никакого сравнения!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная гарнитура, все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
..

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук прекрасный! Нам потребовался ещё переходник,но он не дорогой. Гарнитура на уши не давит. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая гарнитура, приобретена ребенку для онлайн связи - работает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
гарнитура отличная. рекомендую. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чувствительный микрофон. Кабель длиной чуть больше 2-х метров. Амбушюры из упругого поролона или полиуретана, очень комфортны. Оболочка шнура на ощупь силиконовая. Жаль, что вместе, где кабель соединен с корпусом, нет пружины для защиты от резкого перегиба. Там есть какая-то виниловая финтюлина, но жесткая. Покупал для видеосвязи жены. Она утверждает, что слышимость в обоих направлениях отличная. Продавцу или производителю советую сделать защитную наклейку от вскрытия на коробку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не использовала , но думаю , что все хорошо будет . А так удобные , на голову не давят.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Мария Луконина.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные уши, микро не фонит
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Мокрецов Анатолий Андреевич

Достоинства:


Комментарий:
Весьма полезен при прослушивании музыки многодорожечной, когда каждый трек говорит о многом.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Лилия К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в сентябре, еще работают) Звук нормальный. В целом хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Всё пришло хорошо упаковано и в срок
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
В активном использовании пол года, ни разу не подвели. Шумоподавление работает, за 9 часов их не чувствуется. На голове смотрятся квадратно, не прилегают, но на работу никак не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Пришли быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники. звук отличный. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Розалия С.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура понравилась. Пользуюсь по работе не так чтобы часто, но пару дней в неделю бывает. Слышимость хорошая. Меня тоже четко слышно. На посторонние шумы никто вроде не жаловался. На уши не давят. Все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура отличная, слышно хорошо, на уши не давит, микрофон супер, шумодав работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук приятно удивил. Очень лёгкая, но при этом не "хлипкая") Микрофон супер, сравнивал с несколькими гарнитурами в похожем ценовом диапазоне. Accutone, благодарю за качественную гарнитуру!
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, компактная гарнитура
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Долгалев С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, оч понравились. Микровон не проверял. Нет регулятора громкости.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Эльмира Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие и удобные наушники, легкие. Проходя собеседование на разных ресурсах не всегда эти программы видели наушники.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Анжела П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвечает характеристике,нормальные,пойдет для работы
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, подключение через один разъём 3.5, качество звука среднее, но для звонков больше не надо.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Маргарита С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, микрофон работает как надо, технических проблем не возникало, единственное - странная форма под голову, они не круглые сверху, а сплюснутые. Но в целом - привыкаешь.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качеством товара доволен. Пользуюсь на работе - звоню клиентам. Не надо держать в руках моб телефон. Я слышу и меня слышно хорошо.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мультимедийная гарнитура Accutone UB220 3.5mm для дома и офиса. Одно из лучших предложений в своей ценовой категории.. Модели от Accutone, ориентированные на голосовое общение и предназначенные для использования как дома, так и в офисе. Основная задача, стоящая перед серией 220 - обеспечение за приемлемую стоимость качественных акустических характеристик и высокого уровня комфорта для пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие, слышно громко, звук в них чистый. подключение под ноутбук сделано, не требует переходников, микрофон не фонит. очень довольна покупкой, до этого брала более бюджетные варианты - никакого сравнения!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная гарнитура, все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
..

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук прекрасный! Нам потребовался ещё переходник,но он не дорогой. Гарнитура на уши не давит. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
рабочая гарнитура, приобретена ребенку для онлайн связи - работает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
гарнитура отличная. рекомендую. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чувствительный микрофон. Кабель длиной чуть больше 2-х метров. Амбушюры из упругого поролона или полиуретана, очень комфортны. Оболочка шнура на ощупь силиконовая. Жаль, что вместе, где кабель соединен с корпусом, нет пружины для защиты от резкого перегиба. Там есть какая-то виниловая финтюлина, но жесткая. Покупал для видеосвязи жены. Она утверждает, что слышимость в обоих направлениях отличная. Продавцу или производителю советую сделать защитную наклейку от вскрытия на коробку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не использовала , но думаю , что все хорошо будет . А так удобные , на голову не давят.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Мария Луконина.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные уши, микро не фонит
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Мокрецов Анатолий Андреевич

Достоинства:


Комментарий:
Весьма полезен при прослушивании музыки многодорожечной, когда каждый трек говорит о многом.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Лилия К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в сентябре, еще работают) Звук нормальный. В целом хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Всё пришло хорошо упаковано и в срок
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
В активном использовании пол года, ни разу не подвели. Шумоподавление работает, за 9 часов их не чувствуется. На голове смотрятся квадратно, не прилегают, но на работу никак не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Пришли быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники. звук отличный. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Розалия С.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура понравилась. Пользуюсь по работе не так чтобы часто, но пару дней в неделю бывает. Слышимость хорошая. Меня тоже четко слышно. На посторонние шумы никто вроде не жаловался. На уши не давят. Все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Гарнитура отличная, слышно хорошо, на уши не давит, микрофон супер, шумодав работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук приятно удивил. Очень лёгкая, но при этом не "хлипкая") Микрофон супер, сравнивал с несколькими гарнитурами в похожем ценовом диапазоне. Accutone, благодарю за качественную гарнитуру!
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, компактная гарнитура
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Долгалев С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, оч понравились. Микровон не проверял. Нет регулятора громкости.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Эльмира Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие и удобные наушники, легкие. Проходя собеседование на разных ресурсах не всегда эти программы видели наушники.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Анжела П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвечает характеристике,нормальные,пойдет для работы
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкая, подключение через один разъём 3.5, качество звука среднее, но для звонков больше не надо.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Маргарита С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, микрофон работает как надо, технических проблем не возникало, единственное - странная форма под голову, они не круглые сверху, а сплюснутые. Но в целом - привыкаешь.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качеством товара доволен. Пользуюсь на работе - звоню клиентам. Не надо держать в руках моб телефон. Я слышу и меня слышно хорошо.


Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU) – стоимость товара 1640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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