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Наушники A4Tech Bloody MH390 White купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody MH390 White

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Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 8
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Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 10
Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody MH390 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651417
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
475

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MH390 White

Наушники A4TECH — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, созданное для комфорта и качественного звучания. Эти беспроводные накладные наушники оснащены всеми необходимыми функциями для современного пользователя. Белый цвет придаёт устройству элегантный вид, который идеально вписывается в любой стиль. Основные характеристики включают в себя наличие микрофона, который обеспечит вам удобство в телефонных разговорах и онлайн-конференциях. Отсоединяемый кабель длиной 1 метр позволяет использовать наушники проводным способом с разъёмом jack 3.5 mm, когда это необходимо. Система активного шумоподавления обеспечивает кристально чистый звук, уменьшая влияние внешних шумов и позволяя вам полностью погружаться в музыку или любимое кино. Благодаря Bluetooth соединению, вы можете наслаждаться свободой передвижения без ограничений проводами. Складная конструкция наушников делает их идеальными для путешествий и переноски, обеспечивая удобство хранения и экономию пространства. Впечатляющее время работы на одном заряде — до 35 часов — гарантирует, что вы сможете слушать музыку или общаться без перебоев в течение длительных периодов времени. Наушники A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и стиль.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MH390 White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, созданное для комфорта и качественного звучания. Эти беспроводные накладные наушники оснащены всеми необходимыми функциями для современного пользователя. Белый цвет придаёт устройству элегантный вид, который идеально вписывается в любой стиль. Основные характеристики включают в себя наличие микрофона, который обеспечит вам удобство в телефонных разговорах и онлайн-конференциях. Отсоединяемый кабель длиной 1 метр позволяет использовать наушники проводным способом с разъёмом jack 3.5 mm, когда это необходимо. Система активного шумоподавления обеспечивает кристально чистый звук, уменьшая влияние внешних шумов и позволяя вам полностью погружаться в музыку или любимое кино. Благодаря Bluetooth соединению, вы можете наслаждаться свободой передвижения без ограничений проводами. Складная конструкция наушников делает их идеальными для путешествий и переноски, обеспечивая удобство хранения и экономию пространства. Впечатляющее время работы на одном заряде — до 35 часов — гарантирует, что вы сможете слушать музыку или общаться без перебоев в течение длительных периодов времени. Наушники A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и стиль.
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Отзывы


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