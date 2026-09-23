Наушники A4Tech Bloody G437 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 541438
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
300
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G437 черный
A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.
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A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody G437 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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