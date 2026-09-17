Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
700
Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый
Стильный, яркий, футуристический дизайн со светодиодной подсветкой. Великолепно подходят для заядлых геймеров. Гибкое мягкое оголовье, мягкие амбушюры сделают пользование комфортным и неназойливым. Хороши и для игр в режиме онлайн, и для простого прослушивания музыки. 2,2-метровый кабель удобен в применении и имеет два типа подключения – для 3,5-миллиметрового коннектора и для стандартного входа USB, поэтому такую гарнитуру можно использовать как для более старших моделей ПК, так и для новых ноутбуков и моноблоков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
-
В наличииЦена 2 420 руб. 3 098 руб.605 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
Стильный, яркий, футуристический дизайн со светодиодной подсветкой. Великолепно подходят для заядлых геймеров. Гибкое мягкое оголовье, мягкие амбушюры сделают пользование комфортным и неназойливым. Хороши и для игр в режиме онлайн, и для простого прослушивания музыки. 2,2-метровый кабель удобен в применении и имеет два типа подключения – для 3,5-миллиметрового коннектора и для стандартного входа USB, поэтому такую гарнитуру можно использовать как для более старших моделей ПК, так и для новых ноутбуков и моноблоков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый