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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый купить с доставкой в Москве
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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый

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Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый - фото 1
Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый - фото 1
  • Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109373
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
700

Описание товара Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый

Стильный, яркий, футуристический дизайн со светодиодной подсветкой. Великолепно подходят для заядлых геймеров. Гибкое мягкое оголовье, мягкие амбушюры сделают пользование комфортным и неназойливым. Хороши и для игр в режиме онлайн, и для простого прослушивания музыки. 2,2-метровый кабель удобен в применении и имеет два типа подключения – для 3,5-миллиметрового коннектора и для стандартного входа USB, поэтому такую гарнитуру можно использовать как для более старших моделей ПК, так и для новых ноутбуков и моноблоков.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном A4Tech Bloody G300 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Описание
Стильный, яркий, футуристический дизайн со светодиодной подсветкой. Великолепно подходят для заядлых геймеров. Гибкое мягкое оголовье, мягкие амбушюры сделают пользование комфортным и неназойливым. Хороши и для игр в режиме онлайн, и для простого прослушивания музыки. 2,2-метровый кабель удобен в применении и имеет два типа подключения – для 3,5-миллиметрового коннектора и для стандартного входа USB, поэтому такую гарнитуру можно использовать как для более старших моделей ПК, так и для новых ноутбуков и моноблоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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