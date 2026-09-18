Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037
Игровые наушники Defender Warhead G-370 (64037) оснащены подсветкой и встроенным микрофоном направленного типа, который обеспечивает передачу звука в высоком качестве. Модель характеризуется широким диапазоном частот и чувствительностью, равной 94 дБ. В конструкции также есть регулятор громкости. Оплетка кабеля изготовлена из прочного синтетического материала и обеспечивает эффективную защиту провода от механического воздействия и появления заломов.Модель поставляется в комплекте с двумя парами дополнительных кожаных амбушюр, которые не подвержены износу и истиранию. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или игровой консоли используется универсальный штекер форм-фактора mini-jack, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Наушники Defender Warhead G-370 (64037) предназначены для видеоигр, а также прослушивания музыкальных композиций и аудиокниг, просмотра фильмов и общения в голосовых чатах.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники Defender Warhead G-370 Black-Red 64037