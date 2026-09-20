Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL)
Кристально чистый звук, настроенный под вас, до 30 часов автономной работы и стильный дизайн – всё это новые беспроводные наушники Redmi. 14.2-мм динамические драйверы, Bluetooth 5.4, система шумоподавления при звонках, быстрая зарядка и защита IPX4 – всё это по доступной цене. Redmi Buds 6 Active Edition оснащены 14.2-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают мощный, детализированный звук, способный удовлетворить самых взыскательных слушателей. А благодаря мобильному приложению вы можете тонко настроить звучание под свои предпочтения, создав неповторимый профиль, идеально соответствующий вашим музыкальным вкусам. Забудьте о проводах и обрывах связи! Redmi Buds 6 Active Edition используют Bluetooth 5.4, новейшее поколение беспроводной технологии, которое обеспечивает стабильное соединение с низкой задержкой, гарантируя плавное воспроизведение музыки и отсутствие заиканий даже в самых людных местах. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, Redmi Buds 6 Active Edition оснащены умной системой микрофонов, которая эффективно отсеивает фоновый шум во время телефонных разговоров. Ваш собеседник будет слышать только ваш голос, чистый и без искажений, даже в шумной обстановке. Redmi Buds 6 Active Edition – это не просто бюджетная модель, это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и комфорта по доступной цене. Окунитесь в мир глубокого, персонализированного звучания и сделайте свою жизнь ярче!. Наслаждайтесь любимой музыкой без оглядки на заряд! Redmi Buds 6 Active Edition обеспечивают до 6 часов беспрерывного воспроизведения на одном заряде, а с помощью зарядного кейса это время увеличивается до 30 часов. 10-минутная быстрая зарядка подарит вам еще час прослушивания, когда времени совсем нет.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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