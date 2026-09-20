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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) купить с доставкой в Москве
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL)

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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 1
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 2
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 3
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 4
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 5
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 6
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 7
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 8
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 9
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 10
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 11
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 12
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 13
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 14
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 15
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 16
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 17
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 18
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 19
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 20
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 21
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 22
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 23
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 24
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 25
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 26
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 27
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 28
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 29
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 30
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 31
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 32
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 33
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 34
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 35
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 36
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 37
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 38
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 39
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 40
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 41
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 42
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 43
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 44
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 45
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 46
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 2
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 3
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 4
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 5
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 6
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 7
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 8
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 9
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 10
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 11
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 12
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 13
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 14
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 15
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 16
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 17
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 18
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 19
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 20
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 21
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 22
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 23
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 24
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 25
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 26
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 27
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 28
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 29
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 30
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 31
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 32
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 33
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 34
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 35
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 36
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 37
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 38
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 39
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 40
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 41
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 42
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 43
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 44
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 45
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 46
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 350 руб.  1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679307
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL)

Кристально чистый звук, настроенный под вас, до 30 часов автономной работы и стильный дизайн – всё это новые беспроводные наушники Redmi. 14.2-мм динамические драйверы, Bluetooth 5.4, система шумоподавления при звонках, быстрая зарядка и защита IPX4 – всё это по доступной цене. Redmi Buds 6 Active Edition оснащены 14.2-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают мощный, детализированный звук, способный удовлетворить самых взыскательных слушателей. А благодаря мобильному приложению вы можете тонко настроить звучание под свои предпочтения, создав неповторимый профиль, идеально соответствующий вашим музыкальным вкусам. Забудьте о проводах и обрывах связи! Redmi Buds 6 Active Edition используют Bluetooth 5.4, новейшее поколение беспроводной технологии, которое обеспечивает стабильное соединение с низкой задержкой, гарантируя плавное воспроизведение музыки и отсутствие заиканий даже в самых людных местах. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, Redmi Buds 6 Active Edition оснащены умной системой микрофонов, которая эффективно отсеивает фоновый шум во время телефонных разговоров. Ваш собеседник будет слышать только ваш голос, чистый и без искажений, даже в шумной обстановке. Redmi Buds 6 Active Edition – это не просто бюджетная модель, это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и комфорта по доступной цене. Окунитесь в мир глубокого, персонализированного звучания и сделайте свою жизнь ярче!. Наслаждайтесь любимой музыкой без оглядки на заряд! Redmi Buds 6 Active Edition обеспечивают до 6 часов беспрерывного воспроизведения на одном заряде, а с помощью зарядного кейса это время увеличивается до 30 часов. 10-минутная быстрая зарядка подарит вам еще час прослушивания, когда времени совсем нет.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Active Transparent blue M2344E1 (BHR8394GL)




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Описание
Кристально чистый звук, настроенный под вас, до 30 часов автономной работы и стильный дизайн – всё это новые беспроводные наушники Redmi. 14.2-мм динамические драйверы, Bluetooth 5.4, система шумоподавления при звонках, быстрая зарядка и защита IPX4 – всё это по доступной цене. Redmi Buds 6 Active Edition оснащены 14.2-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают мощный, детализированный звук, способный удовлетворить самых взыскательных слушателей. А благодаря мобильному приложению вы можете тонко настроить звучание под свои предпочтения, создав неповторимый профиль, идеально соответствующий вашим музыкальным вкусам. Забудьте о проводах и обрывах связи! Redmi Buds 6 Active Edition используют Bluetooth 5.4, новейшее поколение беспроводной технологии, которое обеспечивает стабильное соединение с низкой задержкой, гарантируя плавное воспроизведение музыки и отсутствие заиканий даже в самых людных местах. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, Redmi Buds 6 Active Edition оснащены умной системой микрофонов, которая эффективно отсеивает фоновый шум во время телефонных разговоров. Ваш собеседник будет слышать только ваш голос, чистый и без искажений, даже в шумной обстановке. Redmi Buds 6 Active Edition – это не просто бюджетная модель, это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и комфорта по доступной цене. Окунитесь в мир глубокого, персонализированного звучания и сделайте свою жизнь ярче!. Наслаждайтесь любимой музыкой без оглядки на заряд! Redmi Buds 6 Active Edition обеспечивают до 6 часов беспрерывного воспроизведения на одном заряде, а с помощью зарядного кейса это время увеличивается до 30 часов. 10-минутная быстрая зарядка подарит вам еще час прослушивания, когда времени совсем нет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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