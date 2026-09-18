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Наушники AKG K52 (3169H00010) купить с доставкой в Москве
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Наушники AKG K52 (3169H00010)

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Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 1
Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 2
Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 3
Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 1
  • Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 2
  • Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 3
  • Наушники AKG K52 (3169H00010) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291882
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Характеристики

Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
24х22х11
Вес, г.
200

Описание товара Наушники AKG K52 (3169H00010)

AKG K52 — полноразмерные студийные наушники закрытого типа, подходящие для записи, сведения имастеринга в проектных или домашних студиях. Также наушники могут применяться для сценического мониторинга. Следует отметить превосходное качество шумоизоляции, сбалансированный детальный звук и максимальный уровень комфорта. Модель располагает 40-мм излучателями высокой чувствительности и расширенной характеристикой частот. Небольшой импеданс дает возможность эксплуатации наушников с разнообразными портативными устройствами. Легкая и прочная конструкция наушников отличается элегантным дизайном. «Дышащие» мягкие амбушюры, используемые в модели, легко заменяется в случае износа. Удобную посадку наушников обеспечивает саморегулирующееся оголовье.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники AKG K52 (3169H00010)




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Характеристики
Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
AKG K52 — полноразмерные студийные наушники закрытого типа, подходящие для записи, сведения имастеринга в проектных или домашних студиях. Также наушники могут применяться для сценического мониторинга. Следует отметить превосходное качество шумоизоляции, сбалансированный детальный звук и максимальный уровень комфорта. Модель располагает 40-мм излучателями высокой чувствительности и расширенной характеристикой частот. Небольшой импеданс дает возможность эксплуатации наушников с разнообразными портативными устройствами. Легкая и прочная конструкция наушников отличается элегантным дизайном. «Дышащие» мягкие амбушюры, используемые в модели, легко заменяется в случае износа. Удобную посадку наушников обеспечивает саморегулирующееся оголовье.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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