Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB
Гарнитура Yealink UH34 Mono UC – универсальный инструмент для аудиозвонков в офисе или в Call-центре. Модель совместима как с фирменной IP-телефонией Yealink, так и с ПК и ноутбуками. Подключение гарнитуры отличается простотой и осуществляется при помощи кабеля длиной 1.2 м с разъемом USB-на конце. Для обновления ПО и мониторинга состояния ее работы могут использоваться YDMP и Yealink USB Connect. Отличительной чертой гарнитуры Yealink UH34 Mono UC является моноауральная конструкция, благодаря которой обеспечивается качественное звучание аудио и сохраняется возможность слышать происходящее вокруг. Другой особенностью модели является микрофон с шумоподавлением, которой способен осуществлять качественную передачу голоса без посторонних звуков. Для удобства управления звуком и звонками на проводе предусмотрен специальный пульт с LED-индикатором и набором кнопок. Гарнитура выполнена в корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается небольшим весом. Кроме того, наушник модели оснащен мягким амбушюром из качественной искусственной кожи, благодаря чему обеспечивается комфортное использование даже в течение длительного времени. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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