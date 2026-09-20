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Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB купить с доставкой в Москве
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Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB

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Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 1
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 2
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 3
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 4
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 5
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 6
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 7
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 8
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 9
Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 1
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 2
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 3
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 4
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 5
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 6
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 7
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 8
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 9
  • Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579560
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
160

Описание товара Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB

Гарнитура Yealink UH34 Mono UC – универсальный инструмент для аудиозвонков в офисе или в Call-центре. Модель совместима как с фирменной IP-телефонией Yealink, так и с ПК и ноутбуками. Подключение гарнитуры отличается простотой и осуществляется при помощи кабеля длиной 1.2 м с разъемом USB-на конце. Для обновления ПО и мониторинга состояния ее работы могут использоваться YDMP и Yealink USB Connect. Отличительной чертой гарнитуры Yealink UH34 Mono UC является моноауральная конструкция, благодаря которой обеспечивается качественное звучание аудио и сохраняется возможность слышать происходящее вокруг. Другой особенностью модели является микрофон с шумоподавлением, которой способен осуществлять качественную передачу голоса без посторонних звуков. Для удобства управления звуком и звонками на проводе предусмотрен специальный пульт с LED-индикатором и набором кнопок. Гарнитура выполнена в корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается небольшим весом. Кроме того, наушник модели оснащен мягким амбушюром из качественной искусственной кожи, благодаря чему обеспечивается комфортное использование даже в течение длительного времени. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Наушники Yealink UH34 Mono UC, Проводная, HD звук, USB




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Описание
Гарнитура Yealink UH34 Mono UC – универсальный инструмент для аудиозвонков в офисе или в Call-центре. Модель совместима как с фирменной IP-телефонией Yealink, так и с ПК и ноутбуками. Подключение гарнитуры отличается простотой и осуществляется при помощи кабеля длиной 1.2 м с разъемом USB-на конце. Для обновления ПО и мониторинга состояния ее работы могут использоваться YDMP и Yealink USB Connect. Отличительной чертой гарнитуры Yealink UH34 Mono UC является моноауральная конструкция, благодаря которой обеспечивается качественное звучание аудио и сохраняется возможность слышать происходящее вокруг. Другой особенностью модели является микрофон с шумоподавлением, которой способен осуществлять качественную передачу голоса без посторонних звуков. Для удобства управления звуком и звонками на проводе предусмотрен специальный пульт с LED-индикатором и набором кнопок. Гарнитура выполнена в корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается небольшим весом. Кроме того, наушник модели оснащен мягким амбушюром из качественной искусственной кожи, благодаря чему обеспечивается комфортное использование даже в течение длительного времени. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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Отзывы


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