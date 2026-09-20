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Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый

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Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541278
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
175

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый

Мышь имеет два режима — Bluetooth и беспроводной режим 2.4 ГГц, которые обеспечивают быстрый отклик, точное движение, стабильное соединение и более плавное отслеживание. Кроме этого, мышь оснащена встроенным аккумулятором, который можно заряжать комплектным кабелем даже во время использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10C розовый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь имеет два режима — Bluetooth и беспроводной режим 2.4 ГГц, которые обеспечивают быстрый отклик, точное движение, стабильное соединение и более плавное отслеживание. Кроме этого, мышь оснащена встроенным аккумулятором, который можно заряжать комплектным кабелем даже во время использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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