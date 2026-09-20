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Медиаконвертер TP-Link MC100CM купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер TP-Link MC100CM

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Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
  • Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото 2
  • Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото 3
  • Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 530 руб.  5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540934
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
470

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC100CM

TP-Link MC100CM – это профессиональное сетевое устройство, предназначенное для преобразования оптического сигнала в электрический и наоборот, обеспечивая соединение между оптоволоконной линией и медной витой парой (Ethernet). Он поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и оснащён многомодовым оптическим портом SC, что делает его оптимальным решением для построения стабильных и надёжных сетей на расстояниях до 2 км.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC100CM




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link MC100CM – это профессиональное сетевое устройство, предназначенное для преобразования оптического сигнала в электрический и наоборот, обеспечивая соединение между оптоволоконной линией и медной витой парой (Ethernet). Он поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и оснащён многомодовым оптическим портом SC, что делает его оптимальным решением для построения стабильных и надёжных сетей на расстояниях до 2 км.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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