Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline 16GB 3200 CL22 (FL3200D4S22-16G)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти подойдет пользователям, которые хотят недорого и эффективно обновить свой настольный компьютер или собрать новую систему для повседневных задач. Он предлагает достаточный для современного комфорта объем в 16 ГБ и частоту 3200 МГц, что делает его отличным выбором для многозадачности с большим количеством вкладок в браузере, работы с офисными приложениями, нетребовательных игр и легкого монтажа фото и видео. Это решение находится на шаг выше базовых наборов для офиса, обеспечивая запас производительности для домашнего использования, но не предназначено для экстремального разгона или профессиональных рабочих станций с высочайшей нагрузкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на сегодня является актуальным балансом между ценой и производительностью для большинства сборок. Это означает, что планка физически и электрически совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под DDR4, и не подойдет ни к более старым платформам DDR3, ни к новейшим DDR5. Форм-фактор DIMM подтверждает, что модуль предназначен для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным универсальным вариантом для современных систем. Частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости Windows и скорости загрузки приложений. В паре с достаточным объемом это позволяет одновременно держать открытыми десятки вкладок, фоновые программы и играть во многие современные проекты без заметных подтормаживаний, связанных с нехваткой или медленной памятью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Несколько более высокая латентность по сравнению с топовыми комплектами компенсируется доступной ценой и стабильностью работы. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что означает наличие предустановленного профиля разгона в его микросхеме. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц достаточно активировать XMP в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 600, 700 и более ранние, поддерживающие DDR4) и AMD (сокеты AM4 и некоторые системы AM5, также работающие с DDR4). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как модули разных поколений физически невзаимозаменяемы. Также необходимо проверить список поддерживаемых памятью частот (QVL) для конкретной модели платы, хотя частота 3200 МГц является широко поддерживаемой для совместимых процессоров и чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в лаконичном форм-факторе Low-Profile без массивных радиаторов. Это решение снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для модуля с такими характеристиками, так как рабочее напряжение и тепловыделение находятся в рамках стандартных значений, обеспечивающих стабильную работу без перегрева даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Дальнейшее расширение объема возможно добавлением ещё таких же планок, но для оптимальной совместимости и стабильности лучше использовать модули из одного комплекта или с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Учтите, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и материнская плата, разблокирующая этот профиль. Низкопрофильный дизайн модуля является преимуществом для сборок с большими кулерами, но не подойдет энтузиастам, ищущим память с радиаторами для экстремального разгона или яркой RGB-подсветкой. Этот модуль станет отличным выбором для бюджетной или среднебюджетной сборки, где важны надежность, достаточный объем и хорошая скорость без лишних затрат.