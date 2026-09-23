Top.Mail.Ru
Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 1
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 2
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 3
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 4
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 5
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 6
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 7
Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 1
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 2
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 3
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 4
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 5
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 6
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 7
  • Лопата &quot;ФАВОРИТ&quot; штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 514424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.45х0.21х0.05
Вес, кг.
2

Описание товара Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02

Штыковая прямоугольная лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39511_z02 представляет собой универсальную модель для широкого фронта работ. Инструмент имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.

Отзывы о товаре Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая прямоугольная лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39511_z02 представляет собой универсальную модель для широкого фронта работ. Инструмент имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - купить по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...