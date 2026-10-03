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Лопата универсальная Зубр Мастер 39575 купить с доставкой в Москве
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39575

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Лопата универсальная Зубр Мастер 39575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266099
Доставка в Москве
Загружаем...
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Лопата универсальная Зубр Мастер 39575
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
151
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.51х0.22х0.1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39575

Штыковая лопата МАСТЕР ЛСГ для земляных работ, деревянный черенок, ЗУБР 39575 - это универсальный инструмент для широкого фронта садовых и ремонтных работ. Подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также переноски сыпучих материалов. Толщина полотна - 1.6 мм. Материал черенка - береза. Диаметр черенка - 40 мм.

Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39575




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
151
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая лопата МАСТЕР ЛСГ для земляных работ, деревянный черенок, ЗУБР 39575 - это универсальный инструмент для широкого фронта садовых и ремонтных работ. Подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также переноски сыпучих материалов. Толщина полотна - 1.6 мм. Материал черенка - береза. Диаметр черенка - 40 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата универсальная Зубр Мастер 39575 - по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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