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Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE

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Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 1
Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 2
Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 3
Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 4
Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 5
Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 1
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 2
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 3
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 4
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 5
  • Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745368
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.22х0.12
Вес, кг.
1.77

Описание товара Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE

Штыковая лопата американского типа Palisad LUXE 61377 размером 215 х 285 х 1500 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для земляных работ. Позволяет перекапывать почву, выкапывать ямы, успешно справляется даже с плотным грунтом. Длина инструмента составляет 1500 мм, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник. Лопата пригодится для проведения работ на загородном участке.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
  • Малый вес 1,75 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Китай
Описание

Штыковая лопата американского типа Palisad LUXE 61377 размером 215 х 285 х 1500 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для земляных работ. Позволяет перекапывать почву, выкапывать ямы, успешно справляется даже с плотным грунтом. Длина инструмента составляет 1500 мм, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник. Лопата пригодится для проведения работ на загородном участке.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
  • Малый вес 1,75 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
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Доставка
Отзывы


Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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