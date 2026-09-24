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Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех

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Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 1
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 2
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 3
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 4
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 5
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 6
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 7
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 8
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 9
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 10
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 11
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 12
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 13
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 14
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 15
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 16
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 17
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 18
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 19
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 20
Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
морозостойкий полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 1
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 2
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 3
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 4
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 5
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 6
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 7
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 8
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 9
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 10
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 11
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 12
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 13
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 14
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 15
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 16
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 17
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 18
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 19
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 20
  • Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
морозостойкий полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
490
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.37х0.1
Вес, кг.
1.24

Описание товара Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех

Усиленная пластиковая лопата Сибртех 61667 размером 490 х 370 х 1350 мм, установленная на стальной черенок, используется для уборки снега на занесенных дорожках, тротуарах, подъездных путях. Вместительный ковш с высокими бортиками упрощает уборку. Лопата пригодится владельцам дачных участков, гаражей, а также сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Усиленная конструкция — рабочая плоскость с ребрами жесткости выдерживает повышенные нагрузки без риска излома.
  • Прочность и высокий ресурс — ковш из морозостойкого полипропилена рассчитан на работу при температуре до -30 ?.
  • Защита от образования коррозии — стальной черенок покрыт порошковой эмалью.
  • Эффективная уборка слежавшегося снега и наста — кромка ковша защищена от истирания алюминиевой окантовкой.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
морозостойкий полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
490
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Описание

Усиленная пластиковая лопата Сибртех 61667 размером 490 х 370 х 1350 мм, установленная на стальной черенок, используется для уборки снега на занесенных дорожках, тротуарах, подъездных путях. Вместительный ковш с высокими бортиками упрощает уборку. Лопата пригодится владельцам дачных участков, гаражей, а также сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Усиленная конструкция — рабочая плоскость с ребрами жесткости выдерживает повышенные нагрузки без риска излома.
  • Прочность и высокий ресурс — ковш из морозостойкого полипропилена рассчитан на работу при температуре до -30 ?.
  • Защита от образования коррозии — стальной черенок покрыт порошковой эмалью.
  • Эффективная уборка слежавшегося снега и наста — кромка ковша защищена от истирания алюминиевой окантовкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех - этот товар вы можете купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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