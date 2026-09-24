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Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine купить с доставкой в Москве
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Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine

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Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 1
Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 2
Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 3
Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 1
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 2
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 3
  • Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
500
Общая длина, мм
142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.5х0.08
Вес, кг.
1

Описание товара Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine

Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-500 500 мм 39940 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.

Отзывы о товаре Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопата
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
500
Общая длина, мм
142
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковая снеговая лопата Grinda PROLine Fiber-500 500 мм 39940 подходит для очистки территории от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и продолжительный срок службы. Надежность. Рабочая часть лопаты изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика и имеет алюминиевую окантовку, защищающую кромку рабочей поверхности от повреждений. Эргономичный стеклопластиковый черенок с v-образной рукояткой обеспечивает удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пластиковый ковш 500мм (39940) PROLine - по цене 1110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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