Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61390, 210х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Штыковая лопата Palisad 61390 размером 210 х 290 х 1150 мм, с фибергласовым черенком, рассчитана на проведение земляных работ. Она пригодится на строительной площадке или в огороде для вскапывания грядок, выкапывания ям и т.д. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Удобство работы — лопата дополнена пластиковой рукояткой с резиновой вставкой.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Штыковая лопата Palisad 61390 размером 210 х 290 х 1150 мм, с фибергласовым черенком, рассчитана на проведение земляных работ. Она пригодится на строительной площадке или в огороде для вскапывания грядок, выкапывания ям и т.д. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Удобство работы — лопата дополнена пластиковой рукояткой с резиновой вставкой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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