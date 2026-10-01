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Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX

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Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 6
Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 6
  • Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745359
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.43х0.26х0.13
Вес, кг.
1.62

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX

Удлиненная совковая лопата Palisad LUXE 61304 размером 235 х 285 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также на дачном участке.

Преимущества

  • Надежность — полотно из рессорно-пружинной стали покрыто лаком, характеризуется повышенной упругостью, устойчивостью к нагрузкам и коррозии.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Описание

Удлиненная совковая лопата Palisad LUXE 61304 размером 235 х 285 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен на строительной площадке, а также на дачном участке.

Преимущества

  • Надежность — полотно из рессорно-пружинной стали покрыто лаком, характеризуется повышенной упругостью, устойчивостью к нагрузкам и коррозии.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
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Лопата совковая PALISAD 61304, 235х285х1430 мм, ребра жесткости, удлин., деревянный черенок 1/с, LUX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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