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Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка купить с доставкой в Москве
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Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка

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Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 1
Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 2
Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 3
Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 1
  • Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 2
  • Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 3
  • Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 040 руб.  1 335 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка
1 040 руб. -22%
1 335 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.38х0.4х0.1
Вес, кг.
1.1

Описание товара Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка

Пластиковая снеговая лопата с алюминиевой планкой, Зубр УРАЛ эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 400 мм 39927 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Благодаря пластиковому корпусу и алюминиевому черенку лопата имеет малый вес. Это придает удобство и легкость при длительных уборочных работах.

Отзывы о товаре Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
400
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Описание
Пластиковая снеговая лопата с алюминиевой планкой, Зубр УРАЛ эргономичный алюминиевый черенок, V-ручка, 400 мм 39927 имеет рабочую часть из морозостойкого полипропилена и дополнительные ребра жесткости. Это придает ей особую прочность и обеспечивает высокую стойкость к износу. Благодаря пластиковому корпусу и алюминиевому черенку лопата имеет малый вес. Это придает удобство и легкость при длительных уборочных работах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной планкой эргономичный алюминиевый черенок V-ручка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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