Лопата универсальная Зубр Мастер 39572
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 266098
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
205
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.21х0.1
Вес, кг.
1.35
Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39572
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина, мм
205
Общая длина, мм
120
Страна производитель
Россия
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата универсальная Зубр Мастер 39572 - стоимость товара 900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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