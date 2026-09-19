Лопата для уборки снега Сибин 421841
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
136
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.37х0.42х0.05
Вес, кг.
1.6
Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421841
Снеговая стальная лопата с деревянным черенком, оранжевая, СИБИН 421841 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
428
Общая длина, см
136
Страна производитель
Россия
Снеговая стальная лопата с деревянным черенком, оранжевая, СИБИН 421841 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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