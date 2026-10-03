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Лопата для уборки снега Сибин 421843 купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега Сибин 421843

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Лопата для уборки снега Сибин 421843
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата для уборки снега Сибин 421843
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.54х0.42х0.1
Вес, кг.
1.2

Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421843

Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой,V-ручкой СИБИН 460мм, черная, 421843 легко справляется с большими объемами снега. Инструмент упрощает очистку придомовой территории зимой и позволяет сократить время за счет глубокого ковша и прочной рукоятки.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Сибин 421843




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
110
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой,V-ручкой СИБИН 460мм, черная, 421843 легко справляется с большими объемами снега. Инструмент упрощает очистку придомовой территории зимой и позволяет сократить время за счет глубокого ковша и прочной рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега Сибин 421843 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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