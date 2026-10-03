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Лопата штыковая Grinda 421821_z01 купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая Grinda 421821_z01

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Лопата штыковая Grinda 421821_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата штыковая Grinda 421821_z01
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
285
Общая длина, см
142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.21х0.1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата штыковая Grinda 421821_z01

Штыковая лопата, деревянный черенок GRINDA 421821_z01 незаменима на садовых участках и строительных площадках. Данная модель изготовлена из закаленной инструментальной стали и имеет специальное защитное покрытие. Это обеспечивает особую стойкость к износу и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Grinda 421821_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
285
Общая длина, см
142
Страна производитель
Китай
Описание
Штыковая лопата, деревянный черенок GRINDA 421821_z01 незаменима на садовых участках и строительных площадках. Данная модель изготовлена из закаленной инструментальной стали и имеет специальное защитное покрытие. Это обеспечивает особую стойкость к износу и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Grinda 421821_z01 - данный товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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