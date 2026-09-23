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Черенок Palisad Luxe (61792) купить с доставкой в Москве
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Черенок Palisad Luxe (61792)

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Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 7
Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 1
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 2
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 3
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 4
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 5
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 6
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 7
  • Черенок Palisad Luxe (61792) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Черенок Palisad Luxe (61792)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
Черенок
да
Общая длина, см
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х20
Вес, г.
540

Описание товара Черенок Palisad Luxe (61792)

Алюминиевый черенок Palisad Luxe 61792 длиной 1580 мм, с фиксатором, совместим с граблями 61733, 61732, 61793. Во время работы нагрузка на позвоночник минимальна: комфортная длина черенка позволяет не нагибаться, а его вес составляет 450 г. Подпружиненный фиксатор надежно удерживает насадку-грабли. Изделие пригодится для уборки газонов и грядок.

Преимущества

  • Долговечность — труба из анодированного алюминия обладает высокой прочностью, устойчива к коррозии и воздействию ультрафиолета.
  • Комфортная работа — благодаря дополнительной накладке из ПВХ черенок удобно держать в руках.
  • Удобное хранение — петля из ПВХ служит для подвешивания инвентаря на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Черенок Palisad Luxe (61792)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Черенок для лопаты
Материал черенка
алюминий
Черенок
да
Общая длина, см
160
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый черенок Palisad Luxe 61792 длиной 1580 мм, с фиксатором, совместим с граблями 61733, 61732, 61793. Во время работы нагрузка на позвоночник минимальна: комфортная длина черенка позволяет не нагибаться, а его вес составляет 450 г. Подпружиненный фиксатор надежно удерживает насадку-грабли. Изделие пригодится для уборки газонов и грядок.

Преимущества

  • Долговечность — труба из анодированного алюминия обладает высокой прочностью, устойчива к коррозии и воздействию ультрафиолета.
  • Комфортная работа — благодаря дополнительной накладке из ПВХ черенок удобно держать в руках.
  • Удобное хранение — петля из ПВХ служит для подвешивания инвентаря на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Черенок Palisad Luxe (61792) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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