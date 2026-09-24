Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717898
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
87х26х12
Вес, г.
700
Описание товара Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)
Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 960 руб. 1 065 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421845
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега пластиковая, 490х370х1350 мм, стальной ч...
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитЛопата для уборки снега пластиковая, 400х405х1380 мм, стальной ч...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитЛопата универсальная Зубр Мастер 39575
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитЛопата для уборки снега стальная, 470х335х1335 мм, стальной чере...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометалличес...
-
В наличииЦена 1 040 руб. 1 335 руб.260 руб. в СплитЛопата снеговая лопата ЗУБР УРАЛ 400мм пластиковая со стальной п...
-
В наличииЦена 1 060 руб. 1 200 руб.265 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421847
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитЛопата снеговая GRINDA FIBER-400, фиберглассовый черенок, пласти...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитЛопата снеговая GRINDA FIBER-500, фиберглассовый черенок, пласти...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитЛопата совковая углубленная PALISAD 61305, 230х285х1310 мм, дере...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитЛопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм,...
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
260
Общая длина, см
87
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61799 размером 260 x 310 x 870 мм, со стальным черенком и ковшом из поликарбоната, используется для уборки снега. Оптимальна для уборки участков небольшой площади. Подойдет владельцам гаражей и загородных участков. Надежность — ковш изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает температуру до -60 °C. Прочность и долговечность — ковш усилен ребрами жесткости, стальной черенок устойчив к поломке и покрыт защитным составом для предотвращения коррозии. Эргономичность — благодаря двухкомпонентной рукоятке лопату удобно держать в руках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, поликарбонат, 260х310х870 мм, стальной черенок, LUXE// Palisad (61799)