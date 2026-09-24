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Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851) купить с доставкой в Москве
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Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)

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Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х23х8
Вес, г.
460

Описание товара Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)

Автомобильная снеговая лопата используется для очистки машины и пространства рядом с ней от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и надёжность. Лопата изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика. Прочная, лёгкая и надёжная, гарантирует комфортную работу и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Описание
Автомобильная снеговая лопата используется для очистки машины и пространства рядом с ней от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и надёжность. Лопата изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика. Прочная, лёгкая и надёжная, гарантирует комфортную работу и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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