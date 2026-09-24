Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 717876
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900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х23х8
Вес, г.
460
Описание товара Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851)
Автомобильная снеговая лопата используется для очистки машины и пространства рядом с ней от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и надёжность. Лопата изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика. Прочная, лёгкая и надёжная, гарантирует комфортную работу и долгий срок службы.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
пластик
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Автомобильная снеговая лопата используется для очистки машины и пространства рядом с ней от снега. Этот высококачественный инструмент создан специально для работы в холодное время года и сочетает в себе продуманную функциональность и надёжность. Лопата изготовлена из морозоустойчивого ударопрочного пластика. Прочная, лёгкая и надёжная, гарантирует комфортную работу и долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата снеговая ЗУБР БУРАН, автомобильная, монолитная, ударопрочный пластик 690мм, Профессионал (421851) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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